Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM Около 300 человек приняли участие в следственном допросе в рамках дела о крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. Об этом 22 января заявил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

По его словам, в настоящее время проводится следствие, в рамках которого исследуются все обстоятельства случившегося. В рамках расследования назначено проведение 14 экспертиз.

«Только после завершения следствия будет ясна полная картина — как все это произошло, кто виноват, какие были недостатки», — сказал Ахметжанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в аэропорту Алма-Аты потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. При взлете воздушное судно потеряло высоту пробило бетонную стену и врезалось в строящееся двухэтажное здание.

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