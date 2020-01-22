Воронеж, , 12:14 — REGNUM Более шести тысяч человек заболели ОРВИ за неделю с 13 по 19 января, такие данные привела пресс-служба ТУ Роспотребнадзора Воронежской области 22 января. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости в регионе вырос — тогда к врачам обратились менее 4,5 тыс. человек.

«По результатам еженедельного мониторинга за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями за третью неделю обратились за медицинской помощью в области 6086 больных, в том числе детей до 14 лет — 3880, что ниже уровня эпидпорога на 30,8%», — уточнили в ведомстве, добавив, что большинство заболевших, около 64%, — дети.

Между тем, лабораторные исследования показали, что преимущественно в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа. В то же время отмечается активизация вирусов гриппа.