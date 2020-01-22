Пермь, , 12:13 — REGNUM В Пермском крае по громкому делу о массовой гибели людей в мини-отеле «Карамель» задержан сотрудник Госпожнадзора. Со статусом подозреваемого он помещен в изолятор временного содержания, сообщает v-kurse.ru.

По данным СМИ, год назад задержанный сотрудник Госпожнадзора проводил проверку в помещении отеля, выявил нарушения, но дал год на устранение замечаний или прекращение деятельности гостиницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель», расположенной в подвале пятиэтажного жилого дома, из-за прорыва системы отопления погибли пять человек, еще шесть человек получили травмы.

Возбуждено уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России. После смертельной коммунальной аварии в Перми объявили режим ЧС.

Выяснилось, что прорыв произошел в трубе, которой более 50 лет, до конца 2019 года являлась бесхозной.

По данным информресурсов, мини-отель должны были закрыть до 20 февраля 2020 года согласно предписанию ГУ МЧС по региону. Ведомство выявило многочисленные нарушения правил безопасности.

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