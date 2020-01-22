Владикавказ, , 12:09 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении начальника уголовно-исполнительной инспекции в Иристонском районе. Его подозревают в халатности, из-за которой было совершено преступление — убита молодая женщина, сообщили 22 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как считает следствие, 46-летний подполковник внутренней службы не сообщил следствию, в производстве которого находилось уголовное дело Вадима Т., о нарушении им режима нахождения под домашним арестом.

В результате подозреваемый смог неоднократно выходить из дома и совершил преступление — убил свою бывшую жену. Если бы следствие было уведомлено о нарушении режима пребывания под стражей подследственным, оно бы могло изменить меру пресечения на более строгую и убийства могло не произойти.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2019 года в Северной Осетии было совершено жестокое убийство молодой женщины. В совершении преступления подозревается ее бывший муж.

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