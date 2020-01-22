Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В столице Среднего Урала разработали мобильное приложение для диагностики рака. Об этом сообщает Е1.

Разработка работников Уральского государственного медицинского университета должна помочь терапевтам не пропустить меланому на ранней стадии.

С помощью программы врач с пациентом заполняют специальный опросник, после чего новообразование фотографируется на камеру мобильного устройства с помощью дерматоскопа — специальной насадки. Полученное фото анализируется приложением, после чего выдаётся результат.

Чтобы закончить работу над разработкой и выпустить приложение, требуется еще около 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рак в Свердловской области всё чаще стали выявлять на ранних стадиях. Это позволяет проводить лечение более эффективно и безопасно.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выросла смертность от рака