Новороссийск, Краснодарский край, , 12:00 — REGNUM Ремонт 28 улиц начался в Новороссийске Краснодарского края, работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили 22 января в пресс-службе администрации края.

«Снимается старый асфальтобетонный слой дорожного полотна, идет укладка бордюрного камня, подготовка нижнего слоя асфальтобетона», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В числе ремонтируемых объектов, улица Энгельса, где работы начали ещё в конце 2019 года. Как уточнили в ведомстве, на перекрёстке с улицей Цедрика у гимназии №5 планируется оборудовать «зебру».

Всего в Новороссийске планируется привести в нормативное состояние 39 объектов общей протяженностью 33,7 км. На эти цели будет направлено 550 млн рублей. Всего в трёх агломерациях региона в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 3,38 млрд рублей — планируется привести в порядок 194 объекта в 180 км.