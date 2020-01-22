Москва, , 12:03 — REGNUM Российские медики совместно со специалистами Росавиации, Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а также с пограничной службой РФ проводят мониторинг эпидемиологической ситуации в городах РФ, которые чаще всего посещают граждане Китая, где в городе Ухань обнаружен коронавирус, вызывающий пневмонию нового типа.

По данным экспертов «Еженедельного эпидемиологического бюллетеня» эпидемиологического вестника ВОЗ, приводимым порталом «Правда.ру», было определено 10 городов в России, в которые наиболее вероятно проникновение коронавируса 2019-nСoV.

В этот список вошли: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Иркутск, Новосибирск, Ульяновск, Казань, Екатеринбург, Сочи и Калининград.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с российским Приморьем, был выявлен первый случай заражения коронавирусом, от которого в КНР погибли уже 9 человек.