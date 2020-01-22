Серенгети, Танзания, , 12:01 — REGNUM Из национального парка Серенгети в Танзании будут перемещены 36 львов. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, 11 львов уже были выловлены, и их готовят к переезду в заповедник Бурути-Чато. Через некоторое время туда перевезут еще девять львов. Однако к настоящему моменту неизвестно, куда будут перемещены оставшиеся 16 львов, отмечают репортеры.

По словам представителя Всемирного фонда дикой природы в Танзании, профессора Ноа Ситати в интервью корреспонденту ВВС Каро Роби, животные будут перемещены на расстояние 650 км от своего ареала обитания в связи с тем, что в районе Серенгети участились столкновения львов с человеком.

Как сообщил Ситати, в результате этих столкновений все больше львов погибает. Он добавил, что место, куда перевезут оставшихся 16 львов станет известно после исследования, проведенного Исследовательским институтом дикой природы Танзании (Tawiri).

Ситати подчеркнул, что перемещение животных из заповедников — обычная практика, предлагаемая министерством диких животных Танзании, необходимая для безопасности животных, а также для обеспечения им комфортных условий для размножения.

Он отметил, что 20 января из Серенгети также было перевезено стадо зебр.