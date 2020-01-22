Ярославль, , 11:57 — REGNUM В Ярославле капитан дальнего плавания выплатил ребенку алименты после ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Судебные приставы УФССП по ЯО

Мужчина длительное время не выплачивал алименты, сумма долга составила 330 тысяч рублей. Никаких мер для погашения задолженности он не предпринимал.

«Судебный пристав вынес постановление об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации. Именно эта мера заставила капитана дальнего плавания, постоянно пересекающего государственную границу РФ, принять срочные меры по оплате долга. Чтобы не сорвать зарубежный выход в море, мужчина незамедлительно оплатил задолженность в полном объеме. Судебные приставы перечислили взыскателю — матери несовершеннолетнего ребенка 330 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту ИА в УФССП России по Ярославской области.