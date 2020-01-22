Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Журналистка из Финляндии спросила заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова о бесплатном питании школьников младших классов, о необходимости обеспечения которого заявил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию.

Напомним, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что предложенное президентом бесплатное горячее питание всех школьников начальных классов «безусловно и без проблем обеспечат все школы Ленобласти с 1 сентября 2020 года».

Как передает 22 января корреспондент ИА REGNUM, на сегодняшний день практически во всех 400 школах Ленинградской области, за исключением десяти, куда питание доставляется в термосах, есть повара, которые готовят горячую еду. При этом в большинстве учебных заведений питание школьников отдано на аутсорсинг.

«Мы готовим сегодня для всех по одной цене, плюс есть буфеты, где ребёнок может что-то дополнительно себе купить», — пояснил Николай Емельянов.

Однако в Ленобласти есть категория детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, и они состоят в реестре социальной защиты. Этих учеников на данный момент уже обеспечивают бесплатным питанием региональные власти.

«Количество таких детей определяет школа по спискам органов соцзащиты, это примерно 22−24% детей. Но с учетом послания с 1 сентября мы можем обеспечить всех, с 1-го по 4-й класс, бесплатно питанием», — отметил зампред областного правительства.

В ближайшее время региональные чиновники уточнят бюджет под эти цели и добавят на эти цели необходимые средства. Кроме того, Емельянов отметил, что Ленобласть уже несколько лет ежедневно, в учебные дни, бесплатно предоставляет детям с 1-го по 4-й класс 200 граммов молока.

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