Чебоксары, , 12:38 — REGNUM Группа «Мурзилки International», вдохновившись недавней скандальной речью главы Чувашии Михаила Игнатьева, за которую ему даже пришлось извиняться, написала песню о взаимоотношениях власти и журналистов.

«Замочите журналиста, замочите журналиста, замочите, что вам стоит журналиста замочить,Записного скандалиста, забияку-популиста, как еще его, собаку, наказать и проучить,Голос разума не слышит, про кого угодно пишет, и уже не ровно дышат все ребята наверху,Вы его хотя бы разик головой макните в тазик, пусть он знает, безобразник, что почем и Who is who».

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель региона на Дне российской и чувашской печати призвал «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Игнатьев подчеркнул, что нужно понимать, «где живут эти люди», «откуда приехали», «на чём зарабатывают».

После этого «поздравления» заместитель секретаря генсовета «Единой России», журналист Евгений Ревенко заявил, что глава республики «как минимум» должен извиниться перед журналистским сообществом.

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Позднее Игнатьев объяснил, что его призыв «мочить» журналистов неверно интерпретирован, «всё передернули и переиначили». Но попросил прощения «у тех, чьи чувства задел».

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