Псков, , 11:51 — REGNUM Следователи псковского управления Следственного комитета России начали доследственную проверку по факту обнаружения в Пыталовском районе Псковской области массового захоронения людей, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Захоронение нашли поисковики на территории заброшенной деревни Каменка при раскопках на месте захоронения бойца Красной Армии. По предварительным данным, погребено не менее десяти человек, в том числе детей.

«Предположительно, это люди, убитые в годы Великой Отечественной войны. О характере их насильственной смерти свидетельствуют хаотичное расположение останков в могиле, имеющиеся на большинстве черепов повреждения и значительное количество шрапнели», — отметили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Назначены необходимые экспертизы. Следователи проводят проверку во взаимодействии со специалистами из поискового отряда «Поиск-97», чтобы установить все обстоятельства гибели людей и личности убитых.

После проведения необходимых экспертиз погибшие будут перезахоронены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисковики отряда «Поиск-97» изначально искали захоронение двух бойцов Красной Армии. На данный момент, помимо захоронения мирных жителей, они нашли останки молодого связиста, погибшего в 1944 году. Поиск второго воина продолжается. Также поисковики намерены проверить, нет ли других массовых захоронений мирных жителей в этой местности, где в годы Великой Отечественной войны проходила немецкая железная дорога и где шли ожесточённые бои.

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