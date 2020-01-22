Волгоград, , 11:50 — REGNUM Вопрос о заключении договора на поставку коммунальных ресурсов в квартиру в Волгограде, в которой проживает сирота без газа и горячей воды, решат до конца дня, заявили 22 января в пресс-службе регионального управления СК. В ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства в ходе обысков изымаются документы, имеющие значение для следствия, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи установили, что осенью 2016 года судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о понуждении комитета строительства Волгоградской области к предоставлению женщине жилья. Однокомнатную квартиру в Кировском районе она получила из специализированного жилищного фонда в 2019 году. Молодая мама живёт без газового отопления и горячего водоснабжения.

«Причиной тому служат бюрократические проволочки. Заключать договор о газоснабжении ресурсоснабжающая организация и управление капитального строительства категорически отказываются, перекладывая ответственность друг на друга. В рамках проверки следователи выяснили, что согласно договору найма предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства, которое в свою очередь уверено, что юридически оформлять взаимоотношения с ООО «Газпром межрегионгаз» должен потребитель, то есть проживающее в квартире лицо», — пояснили в Следственном комитете.

О своей проблеме женщина рассказал журналистам одного из федеральных телеканалов. После выхода сюжета в эфир председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному Следкому провести доследственную проверку.

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