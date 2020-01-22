Токио, , 11:46 — REGNUM Bandai Namco выпустит игру по популярной манге Captain Tsubasa. Об этом сообщалось 21 января на сайте компании.

В Captain Tsubasa: Rise of New Champions игроки смогут взять на себя управление популярными героями манги и сыграть в футбол. На поле спортсмены будут использовать различные спецприёмы.

Напомним, оригинальная манга Captain Tsubasa вышла в 1981 году. По её мотивам выпущены несколько аниме-сериалов, полнометражных фильмов и видеоигр.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты показали «взрослую версию» детектива Пикачу с щетиной и пистолетом