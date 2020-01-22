Ташкент, , 11:44 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении разбойного нападения в Ташкенте, сообщает 22 января издание «Даракчи».

Отмечается, что злоумышленники проникли в одну из квартир Ташкента, в которой находилась 27-летняя потерпевшая. Угрожая жизни и здоровью, они потребовали отдать деньги и ценности.

Двое мужчин похитили $6,7 тыс., телефон стоимостью $200, а также золотые украшения стоимостью $800. Подозреваемые в разбое были задержаны в Касанском районе Кашкадарьинской области. Одним из задержанных оказался 32-летний бывший муж потерпевшей.

Напомним, в январе в Санкт-Петербурге начался судебный процесс над четырьмя уроженцами Узбекистана, которые совершили 22 разбойных нападения на пьяных мужчин.

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