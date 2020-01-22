Душанбе, , 11:42 — REGNUM Журналист парламентской газеты «Садои мардум» (Голос народа) Сайфиддин Суннати опубликовал заметку, в которой призывает министерство образования Таджикистана поручить «аттестационным комиссиям впредь не обязывать учителей писать и публиковать статьи для получения очередной категории».

Автор статьи аргументирует свою просьбу тем, что труд учителей должен оцениваться не по числу написанных и опубликованных статей, а по его педагогическим навыкам и опыту, по тому, как он проводит уроки, даёт материал по своему предмету.

Однако в реальности для прохождения очередной аттестации и повышения своей категории, пишет автор, таджикистанские учителя должны не только написать статью, но и опубликовать её в газете или журнале, что в последнее время, по мнению Суннати, стало довольно проблематично сделать.

Он отметил, что для написания хорошей, достойной работы, которая бы отвечала всем необходимым для публикации требованиям, нужно затратить много времени. После чего необходимо чтобы статья увидела свет. Для этого подходят такие печатные издания как «Омузгор» (Учитель), «Маърифати омузгор» (Учительская этика) и «Адаб» (Воспитание).

Здесь учителя и сталкиваются с другой проблемой: «в связи с большим количеством учителей, которые вынуждены писать и печатать статьи в указанных изданиях, им приходится ждать своей очереди месяцами».

В своей статье журналист пишет о том, что учителям без опубликованных статей не только отказывают в получении следующей категории, но и могут понизить уже заработанную категорию.

Завершая свою заметку, журналист отмечает, что «если бы учитель имел талант в написании статей, то, может быть, он выбрал бы профессию журналиста» и просит чиновников обратить внимание на эту проблему.