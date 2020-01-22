Воронеж, , 11:35 — REGNUM В 2020 году жители Воронежа получат возможность летать в Москву и Санкт-Петербург с лоукостером «Победа», также планируется возобновить авиасообщение с Кипром и увеличить частоту полётов на уже существующих направлениях. Об этом говорилось на пресс-конференции 21 января гендиректора аэропорта Романа Фроленко 21 января.

Как отмечалось, в планах на летний сезон — открытие новых рейсов в Москву и Санкт-Петербург с авиакомпанией «Победа», также сохранятся субсидируемые направления в Новосибирск и Казань. В планах — возобновление рейсов в Ларнаку (Кипр), их будут осуществлять АК «Россия» и Red Wings. Также будет увеличено количество рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Ереван, Анталью, Дубай и на Гоа. Регулярные рейсы сохранятся фактически в полном объёме.

Между тем, Роман Фроленко упомянул о планах открыть прямые рейсы из Воронежа в Барселону, однако окончательное решение пока не принято — всё зависит от спроса на такие перелёты.

«Когда пассажиры летят до Москвы, мы видим их дальнейший перелёт. И мы можем планировать, видеть этот пассажиропоток. Например, на Мюнхен. Мы видим, что он сформировался. Он достаточен для выполнения одного — двух рейсов в неделю. И мы спокойно можем с авиакомпаниями прорабатывать вопрос и ставить такой рейс», — цитируют Фроленко «Вести-Воронеж».

Однако, по словам гендиректора аэропорта, на данный момент таких направлений нет.

В 2019 году пассажиропоток аэропорта «Воронеж» составил 853 тыс. 617 человек, это на 11,4% выше, чем годом ранее. Значительно — почти на 30% — вырос пассажиропоток на международных рейсах, он составил 31-, 5 тыс. человек.