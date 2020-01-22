Барнаул, , 11:30 — REGNUM Известный алтайский учёный, кандидат исторических наук Данил Дегтярев вышел на одиночный пикет против строительства нового корпуса Алтайского государственного университета (АлтГУ), запланированного на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле. С плакатом «Я против застройки сквера», краевед публично обратился к руководству вуза с призывом, не игнорировать мнение горожан и рассмотреть альтернативные строительные площадки. Об этом своей странице в Facebook сообщил глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.

«Планы вуза были озвучены еще несколько месяцев назад. И за это время руководство университета так и не захотело идти на компромисс, не готово даже обсуждать другие варианты. Это и заставило меня выйти на акцию протеста», — пояснил учёный Данил Дегтярев. По его мнению, вырубка зеленых насаждений в центре столицы Алтайского края ухудшит экологическую ситуацию, а новое здание разрушит исторически сложившийся облик площади.

«Понимаю, университету нужно расширение, но корпус можно построить в другом месте», — полагает Дегтярев. Аналогичного мнения придерживается и общественник Игорь Берг:

«При строительстве вуза город потеряет еще одну экологическую зону, и обещанный зимний сад на крыше нового корпуса точно не решит эту проблему. Кроме того, облик площади Сахарова был продуман профессиональными архитекторами, новое здание будет диссонировать с окружающим видом. Это ясно даже непрофессионалам».

Напомним, ранее АлтГУ анонсировал строительство нового учебно-лабораторного корпуса на участке, находящемся в бессрочном пользовании вуза по адресу улица Димитрова, 66 в Барнауле. С сейчас на этом месте располагается городской сквер.