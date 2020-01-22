Ташкент, , 11:28 — REGNUM Международный совет по присуждению ученых степеней доктора технических наук (DSc) и доктора философии (PhD) создан в Алмалыкском филиале Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», сообщает 22 января издание «Даракчи».

Отмечается, что в совет включены 12 ведущих ученых и практиков инженерного и горного дела, в том числе пять зарубежных экспертов. Председателем научного совета стал директор Алмалыкского филиала «МИСиС» Фарходбек Умаров.

Напомним, филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» был открыт в городе Алмалыке в октябре 2018 года. Работа вуза направлена на подготовку квалифицированных кадров для промышленности Узбекистана.