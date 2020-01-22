Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Энтузиасты с YouTube-канала 64 Bits выпустили свою «взрослую версию» фильма «Детектив Пикачу», вдохновлённую серией игр Max Payne. Об этом 21 января сообщил портал Dark Side of Gaming.

В коротком анимационном ролике детектив Пикачу расследует жестокие убийства покемонов, носит щетину и стреляет из огнестрельного оружия. За несколько дней с релиза видео посмотрели почти 30 тыс. человек.

Напомним, «Детектив Пикачу» — это видеоигра для консоли Nintendo 3DS и одноимённый фильм. Премьера картины в России состоялась в мае 2019 года.

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