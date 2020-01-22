Сеул, , 11:22 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали рост числа мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком. Об это сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году общее число людей, взявших отпуск по уходу, увеличилось на 6%, 105 165 человек. Из них, 21,2% или 22 297 мужчин взяли отпуск по уходу за детьми, что на 26,2% больше, по сравнению с 2018 годом.

Известно, что 56,1% мужчин, взявших отпуск, приходится на сотрудников крупных компаний со штатом более 300 человек, а 43,9% — на мужчин, работающих в компаниях со штатом менее 300 человек.

В министерстве отмечают, что данная тенденция связана с изменениями в социальной среде, поддержкой компаний, а также увеличением пособия по уходу за ребенком.