Сан-Хосе, США, , 11:17 — REGNUM Разработчики из Supergiant Games рассказали о последнем обновлении для своей игры Hades под названием Long Winter («Долгая зима»). Видеоролик с описанием нового контента появился на YouTube-канале GameSpot Trailers 21 января.

В игре появились: богиня Деметра, рыбалка, новые сюжетные линии и уникальная форма для Вечного Копья под названием «аспект Гуань Юй». Обновление уже доступно всем обладателям игры.

Напомним, Hades — это ролевой экшен, основанный на греческой мифологии. Релиз игры состоялся в декабре 2019 года.

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