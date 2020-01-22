Оренбург, , 11:12 — REGNUM На востоке Оренбургской области закрыли участки федеральной трассы и дороги регионального значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

С 13:00 местного времени (11:00 мск) вводится ограничение движения транспорта от села Краснощёково до Гая на трассе Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск», а также от Медногорска до перекрестка с автодорогой Оренбург — Орск на трассе Каменноозерное — Медногорск.

Введение ограничения связано с ухудшением погодных условий. В регионе бушует метель, на дорогах плохая видимость.

Согласно метеопрогнозу, 22 января на территории Оренбуржья обещают сильный снегопад. Из-за колебаний температуры воздуха (от +1 до — 4 °C) мокрый снег сменится ледяным дождем. Автовладельцам рекомендуют отказаться от дальних поездок.