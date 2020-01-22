Москва, , 11:12 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.

«Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органов. Речь, прежде всего, идёт об ориентировании прокуроров не на ведомственных результат, а на реальные изменения в жизни граждан людей путём применения мер прокурорского реагирования», — заявил Краснов.

В связи с этим работники прокуратуры, как и остальные служащие, должны обратить своё внимание на запросы граждан, соизмеряя результаты своей деятельности с их удовлетворённостью образованием, здравоохранением, качеством следствия, указал он.

«Показатели, на которых оценивается эффективность органов прокуратуры, иногда можно назвать лукавыми только из-за недобросовестного отношения к их формированию со стороны нерадивых сотрудников, на мой взгляд. Планирую наладить эффективную обратную связь с населением, повысить прозрачность органов прокуратуры, чтобы знать слабые стороны работы», — подчеркнул Краснов.