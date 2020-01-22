Смоленск, , 11:12 — REGNUM Lexus губернатора Смоленской области, внесённый в прогнозный план приватизации имущества региона в 2019 году, не смогли продать с первого раза, и теперь планируют вновь выставить на торги.

Как пишет «Рабочий путь», судьбой своего автомобиля губернатор Алексей Островский поинтересовался 21 января на заседании членов администрации Смоленской области. Заместитель главы региона Алексей Гусев отметил, что аукцион, проведённый в 2019 году, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Планируется, что автомобиль включат в план приватизации на 2020 год, и попробуют вновь реализовать на торгах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Алексей Островский в 2019 году принял решение о продаже служебного автомобиля Lexus, деньги планируется направить на решение вопросов здравоохранения региона. Машину оценили в 1,7 млн рублей.