Ташкент, , 11:11 — REGNUM Председателем «Узбекского военно-исторического общества» назначен правозащитник Бахром Исмаилов. Об этом он заявил 21 января на своей странице в Facebook.

Задачей военно-исторического общества, основанного в 2019 году, является сохранение исторической памяти о вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом. Организация также действует в России.

Бахром Исмаилов является координатором движения «Страна без расизма и ксенофобии», советником главы Академии Генпрокуратуры Узбекистана. Кроме того, Исмаилов входит в экспертный совет комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ.