Тбилиси, , 11:19 — REGNUM Скончался бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа. Об этом 22 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на центр скорой помощи.

По данным журналистов, бывшему главе правительства стало плохо, ему вызвали бригаду скорой помощи. Однако, медики приехали на место, когда мужчина был уже мертв.

Тенгиз Сигуа в ноябре 1990 года во время президентства Звиада Гамсахурдии стал первым в Грузии председателем Совета министров страны и пробыл им до августа 1991 года. В ноябре 1992 года он стал премьер-министром Грузии, и сохранил свою должность после свержения Гамсахурдии. В отставку он ушел в августе 1993 года, когда парламент не принял бюджет, разработанный правительством.