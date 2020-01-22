Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Несмотря на то, что в США недавно выявили первый случай пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса 2019-nCoV, риск распространения данного заболевания в стране не является высоким. Об этом 22 января заявила на брифинге для журналистов глава американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье.

По словам Мессонье, в прошлом возглавляемое ею ведомству уже приходилось сталкиваться с угрозой такого типа со стороны вирусов SARS и MERS, вспышки заболеваний которых были сложными и требовавшими «всеобъемлющих ответных мер со стороны органов здравоохранения».

«Опираясь на этот опыт, мы знаем, что ключевое значение имеет проявление активности и инициативы, сохранение готовности (быстро реагировать). Подтверждение передачи нынешнего вируса от человека человеку в Азии, безусловно, повышает уровень нашей обеспокоенности. Однако мы по-прежнему считаем, что риск для американской общественности в целом со стороны этого нового типа коронавируса на данном этапе остается низким», — заявила Нэнси Мессонье.

При этом она не исключила возможности выявления в США в скором времени других случаев заболевания пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Таиланда выступил с подтверждением информации о том, что 73-летняя женщина, которая проходит курс лечения в одной из клиник таиландского штата Накхонпхатом, является первой из граждан страны, заболевших новым видом пневмонии, вызываемым коронавирусом 2019-nCoV.