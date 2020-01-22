Миасс, Челябинская область, , 11:08 — REGNUM В Челябинской области наркодилер получил длительный срок колонии строгого режима. Об этом сообщает областное управление ФСБ.

Гражданину вменили покушение на незаконный сбыт наркотиков. Поймали его в январе 2019 года. В Челябинске из его съёмной квартиры изъяли около 850 граммов наркосредств.

Миасский горсуд установил, что наркотики этот гражданин купил у неизвестного лица. Он расфасовал их на мелкие партии и хотел продать. Теперь 10 лет ему предстоит провести в местах лишения свободы.