Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Все створы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений открыты, угроза ЧП в Петербурге миновала. Об этом сообщает пресс-служба дирекции КЗС.

Напомним, в ночь на среду было принято решение о частичном перекрытии створов дамбы ввиду появившейся угрозе критического подъёма воды из-за усиления ветра.

В 19:06 мск вторника, 21 января КЗС был переведен в режим частичного закрытия. Как и предыдущей ночью, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 установлены в положение «закрыто». Судопропускное сооружение С-1 не перекрывалось.

Однако уже в 06:00 среды, 22 января, затворы КЗС были открыты.

«Алгоритм частичной изоляции акватории Невской губы от воздействия нагонной волны с Финского залива (без перекрытия канала С-1), позволяет понизить уровень подъёма воды в дельте реки Невы, при этом, не нарушая график движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру», — отметили в дирекции защитной дамбы.