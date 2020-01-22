Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем.

Заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине. Об этом артист сообщил на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Как следует из размещенного Долгополовым документа, заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МУ МВД России «Орехово-Зуевское», майор полиции Ряполов поинтересовался выступлением комика у руководства петербургского клуба HopHead top room.

Видеозапись выступления артиста, размещенную на «ютубе» в феврале 2019 года, посмотрели более 2,3 млн человек.

«Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия», — написал Долгополов.