Москва, , 11:04 — REGNUM Генпрокуратура обратит внимание на отрасли, подверженных особенно значительной криминализации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.

«Полагаю, в первую очередь нужно сосредоточиться на отрасли, особенно подверженных криминализации. В частности, речь идёт о ЖКХ, состояние которого часто определяет отношение граждан к государственным структурам и государству в целом», — заявил Краснов.

«То же утверждение справедливо в отношении обеспечения прав граждан на жильё, в особенности детей сирот, многодетных семей», — указал он.