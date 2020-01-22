Пограничный район, , 11:05 — REGNUM Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора подтвердила наличие вируса африканской чумы свиней на территории Пограничного района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управление Россельхознадзора.

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ДНК вируса было выявлено в образцах патологического материала, взятого у четырёх диких кабанов, обнаруженных охотниками в районе Пади Пинчукова, находящейся в 6 км села Рубиновка. Данная территория будет изолирована.

Всего в настоящее время на территории Приморья сохраняется 7 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Пожарского, Красноармейского, Ханкайского и Пограничного районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее продолжается гибель диких кабанов от вируса африканской чумы свиней. Зафиксирован уже 81 случай.