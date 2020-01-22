Москва, , 10:59 — REGNUM Регуляторная гильотина поспособствует прозрачности административных предписаний и лишит чиновников средств для незаконного личного обогащения. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета РоссииИгорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.

«Реализация данного проекта не только снимет с бизнеса организационные издержки, но и те, которые связаны с коррупционными факторами. Поскольку существенно снижается для чиновников использовать запутанность и противоречивость многочисленных административных предписаний как средство своего личного обогащения», — заявил Краснов.