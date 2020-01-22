Ташкент, , 10:58 — REGNUM На благоустройство набережной реки Чирчик в Ташкенте планируют выделить $100 млн, сообщили 22 января в пресс-службе хокимията (администрации) города.

Отмечается, что на благоустроенной территории планируется создать технопарк и современный рынок. Представитель городского хокимията отметил, что в настоящее время на реке Чирчик ведется добыча песчано-гравийного материала, в результате чего русло реки расширилось до 200−300 метров. После реализации проекта ширина реки уменьшится до 80 метров.

На совещании по вопросам благоустройства Ташкента также был представлен проект строительства делового и культурного центра на месте яккасарайской промышленной зоны. В рамках проекта планируется построить два 50-этажных небоскреба.

Напомним, в начале января в Ташкенте стартовала масштабная акция по благоустройству внутренних улиц массивов и кварталов. Работы по очистке улиц будут организованы в январе-феврале 2020 года.

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