Тбилиси, , 11:09 — REGNUM Долг народного омбудсмена защищать людей от высокопоставленных лиц, а не наоборот. Такое заявление 21 января сделала народный омбудсмен Грузии Нино Ломджария в ответ на слова грузинского министра юстиции Теи Цулукиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Вы не являетесь омбудсменом [лидера правящей партии и крупного бизнесмена] Бидзины Иванишви, когда ругают и наносят оскорбления ему и его семье. Я не помню защиту с вашей стороны и не нуждаюсь в ней, вы не являетесь моим омбудсменом», — сказала глава минюста Грузии.

Народный защитник ответила, что не понимает суть обвинений в свой адрес от Цулукиани, так она по-другому видит свою задачу — защищать простых людей от властьимущих.

«Функция омбудсмена заключается в защите людей от влиятельных и высокопоставленных лиц, в том числе и от министра юстиции. Следовательно, мой долг защищать людей от них, а не их защищать», — сказала Ломджария.

Он добавила, что намерена защищать всех, чьи права будут нарушены, в том числе и высокопоставленных лиц.

Напомним, 21 января в парламенте Грузии депутаты заслушали доклад Ломджария о положении заключенных в местах лишения свободы. Цулукиани назвала все озвученное омбудсменом «смесью правды, слухов и непрофессионализма».

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