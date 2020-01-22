Оренбург, , 10:56 — REGNUM В Оренбурге энергетики планирует взыскать полную сумму ущерба в размере 3,7 млн рублей, нанесённого в результате злоупотребления доверием, в гражданско-правовом порядке с осужденного председателя ТСЖ «Звездный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в регионе.

По данным компании, 21 января 2020 года вступил в законную силу приговор в отношении председателя ТСЖ. На протяжении почти двух лет многоквартирные дома получали горячую воду и тепловую энергию, но глава ТСЖ не вносил полную плату за поставляемые коммунальные ресурсы. В 2015—2016 годах Валерий А. получая платежи от населения, перечислил энергетикам 600 тыс. рублей. Ущерб от деятельности управляющей компании составил более 3,7 млн рублей.

Суд первой инстанции приговорил главу ТСЖ к полутора годам лишения свободы условно и оштрафовал на 50 тыс. рублей. Адвокат подал апелляцию, но областной суд оставил решение коллег неизменным.