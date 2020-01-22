Абуджа, , 11:10 — REGNUM В Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) выдвинули ряд обвинений в коррупции против бывшего генерального прокурора страны Мохаммеда Адоке, который подозревается в получении взяток на общую сумму 1,3 млрд долларов США. Об этом передает ВВС Africa.

По версии следствия, взятки были получены за предоставление приоритетного права на покупку и дальнейшую разведку нефтяного блока. В причастности к коррупционному скандалу и получению незаконной помощи Адоке в продаже блока обвинили нефтяной гигант Shell и местные филиалы нефтегазовой компании Eni.

Однако Адоке отрицает какие-либо правонарушения. Shell и Eni также отрицали предъявленные обвинения, отмечают репортеры.

Напомним, продажа оффшорного нефтяного месторождения, известного как OPL 245, компанией Malabu Oil and Gas в 2011 году вызвала международный скандал, в котором фигурируют Shell и Eni, а также ряд бывших нигерийских высокопоставленных политиков.

По словам журналистов, Адоке занимал должность генерального прокурора с 2010 по 2015 год. Интерпол арестовал его в Дубае в ноябре 2019 года.