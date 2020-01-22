Москва, , 10:52 — REGNUM Прокуратура в России должна быть модернизирована с использованием новейших информационных технологий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.

«В организационно-управленческой деятельности необходимо, совершив лучшее из накопленного прокурорского опыта работы, уделить внимание её модернизации, в том числе с использованием информационных технологий с их интегрированием в общероссийскую систему», — заявил Краснов.

В этом направлении проделаны определённые шаги, которые, тем не менее, должны быть ускорены, чтобы «организация прокуратуры отвечала современным темпам развития страны», отметил он.