Москва, , 10:49 — REGNUM Прокуратура должна иметь собственный план действий на случай отступления правоприменителями от соблюдения нормативно-правовых актов, ориентированных на оздоровление социальной сферы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов, выдвинутый президентом России на должность генпрокурора, на заседании Совета Федерации 22 января.

«Прокуратуре предстоит обеспечить соблюдение нормативно-правовых актов, ориентированных на оздоровление социальной сферы. В целях эффективного выполнение анонсированных президентом страны программы проектов, направленных на поддержание материнства и семьи», — заявил Краснов.

«Предполагаемые высокие расходы бюджета в этой сфере сопряжены со значительными рисками хищения средств», — отметил он.

В связи с этим в контексте озвученной роли прокуратуры необходимо разработать превентивные меры, обеспечивающие прозрачность правоприменения на каждом его этапе, указал Краснов.

«Полагаю, будет правильным, чтобы по тем направлениям, которые государство обозначило приоритетными для развития страны, у прокуратуры был собственный план на случай отступления правоприменителями от предписаний закона», — сказал Краснов.