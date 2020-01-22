Магас, , 10:46 — REGNUM В Ингушетии обсудили вопрос реализации поручения президента РФ Владимира Путина по обеспечению горячими завтраками школьников. На совещании под председательством главы республики Махмуда-Али Калиматова он поручил разработать концепцию создания комбината школьного питания, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам Калиматова, необходимо создать пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы обеспечения горячим питанием школьников, а потом внедрить его повсеместно.

Как было решено в ходе совещания, в населенных пунктах Ингушетии будут открыты специализированные пункты, которые обеспечат питание детей с учетом всех ГОСТов. Кроме того, реализация этого поручения будет способствовать созданию новых рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты парламента Ингушетии разрешили сдавать в аренду предпринимателям школьные столовые. Бизнесмены будут обеспечивать бесплатным питанием детей с первого по четвертый классы. За это им разрешат получать дополнительную прибыль от продажи конфет и соков.