Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Ростовский областной суд смягчил приговор бизнесмену из так называемого «списка Титова» Андрею Каковкину — заменилколонию условнымсроком. Однако сторона защиты предпринимателя намерена добиться оправдательного приговора. В ближайшее время будет подана апелляция в суд кассационной инстанции.

«Для привлечения человека к уголовной ответственности нужны признаки, нужен состав преступления, в противном случае это скатывается в то, что любой гражданско-правовой спор заканчивается тем, что необоснованно возбуждаются уголовные дела», — цитирует ТАСС адвоката Ольгу Селихову.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова был осуждён за мошенничество в особо крупном размере.

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