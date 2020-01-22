Краснодар, , 10:45 — REGNUM К масштабной реставрации мемориального комплекса «Вечный огонь» в Краснодаре приступили специалисты, сообщила 22 января пресс-служба администрации города. В ходе работ предполагается восстановить стены, облицовку комплекса, скульптуру Родины-матери, заменить тротуарную плитку, оборудовать подсветку.

«Это главный мемориал Краснодара, именно здесь проходят основные военно-патриотические мероприятия. И такие масштабные ремонтные работы тут не проводили уже больше 10 лет, многое здесь требует внимания», — прокомментировал мэр Евгений Первышов.

На первом этапе рабочие демонтируют 1,5 тыс. кв. м тротуарной плитки на площади рядом с Вечным огнем, и заменят покрытие на новую гранитную плитку. Полностью отреставрированный мемориал планируется сдать в конце апреля.

Всего в преддверии 75-летия Победы в Краснодаре приведут в порядок 34 памятника военной истории. В настоящее время ведётся ремонт пяти памятников — «Воинам-освободителям Краснодара», «Защитникам кубанского неба в годы Великой Отечественной войны», «Героям битвы за Кубань в Великой Отечественной войне» и «Погибшим воинам», а также мемориал «Жертвам фашизма».