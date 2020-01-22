Сан-Диего, США, , 10:40 — REGNUM Daybreak Games основала три отдельные студии, которые теперь будут заниматься разработкой и поддержкой игр компании. Об этом сообщалось 21 января на портале Business Wire.

Студия Dimensional Ink Games займётся поддержкой DC Universe Online и созданием новой MMO-игры. Darkpawn Games продолжит развивать франшизу Everquest, а Rogue Planet Games сосредоточиться на играх серии Planetside.

Напомним, компания Daybreak Games была основана в 1995 году в США. Она наиболее знаменита созданием своих MMORPG (массовых многопользовательских онлайн-игр): Everquest, The Matrix Online, Planetside и др.

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