Токио, , 10:42 — REGNUM Японская компания по производству автомобилей Nissan при сохранении нынешнего состояния дел может обанкротится в течение трех лет — такое мнение высказывал экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон. Об этом 22 января рассказал на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио юрист Нобуо Гохара, общавшийся с бывшим главой альянса в конце прошлого года.

«Он сказал, что Nissan, вероятно, станет банкротом через два-три года», — заявил Гохара и добавил, что бывший руководитель альянса Renault — Nissan — Mitsubishi не сообщил ему никаких конкретных дынных, которые могли бы подтвердить такое его мнение.

Также юрист рассказал, что Карлос Гон считает дело, ведущееся в отношении него, сфабрикованным.

При этом он отметил, что, хотя и считает явным нарушением закона бегство Гона из-под домашнего ареста в Японии, однако, по словам Гохары, к этому также привели затянутые японские судебные процедуры, так как суд по делу экс-главы альянса был перенесен с весны нынешнего года на 2021 г. и даже на 2022 г.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января занимавший должность главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался в незаконном выезде из Японии, отвечая на вопрос издания Asahi Shimbun.