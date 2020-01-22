Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Разработчики из Counterplay Games прокомментировали утечку, в ходе которой в сети появился отрывок из трейлера игры Godfall. По их словам, этот ролик был записан год назад как часть внутренней презентации компании, сообщалось 21 января на Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/PlayGodfall/status/1219700721836339200

Авторы Godfall сообщили, что им не терпится показать геймерам, как сильно изменилась игра за прошедший год. Они пообещали поделиться новыми подробностями относительно предстоящего проекта в ближайшее время.

Напомним, экшен-игра Godfall выйдет на PC и PS5 в конце 2020 года. Она станет одним из первых заявленных проектов для «консолей нового поколения».

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