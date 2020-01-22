Гунибский район, Дагестан, , 10:33 — REGNUM Существенные нарушения закона выявили на территории особо охраняемого природного парка «Верхний Гуниб» в Гунибском районе Дагестана. Девять виновных должностных лиц привлечены к ответственности, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе прокуратуры республики.

При обследовании территории регионального парка правоохранители обнаружили самовольные строения, несанкционированные мусорные свалки, незаконно вырытые ямы, а также выявили факты сброса канализационных стоков. Кроме того, здесь выгуливали крупный рогатый скот и лошадей, несмотря на запрет.

Проверка также показала, что некоторые лесные участки используются с нарушением положений договоров аренды и вида разрешенного использования. Так, на землях лесного фонда, предоставленных для ведения сельского хозяйства и пчеловодства, арендаторы незаконно возвели коттеджи и другие объекты капитального строительства.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представления врио председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана и руководителю дирекции природного парка. По результатам их рассмотрения трое должностных лица Гунибского лесничества и шесть должностных лиц парка «Верхний Гуниб» привлечены к дисциплинарной ответственности.

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