Владивосток, , 10:31 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Приморье, в мае 2020 года смогут слетать в любой из российских городов и обратно абсолютно бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Такую возможность предоставят авиакомпании «Аврора», «Россия» и Pegas fly. Право бесплатного перелёта будет предоставлено ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Каждый участник сможет взять с собой одного сопровождающего, которому будет полагаться бесплатный билет в классе «Эконом».

"Бесплатные авиабилеты в компаниях «Аврора» и «Россия» можно будет оформить с 14 апреля по 12 мая. Вылет должен состояться с 3 по 12 мая», — рассказали в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточникам добавят денег на субсидирование и «плоские» тарифы по авиаперевозкам.