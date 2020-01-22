Варшава, , 10:23 — REGNUM Стратегическая игра Counter Terrorist Agency выйдет на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Об этом сообщалось 21 января в отчёте на портале NewConnect.

Портированием игры на консоли займётся польская студия SimFabric. Напомним, Counter Terrorist Agency вышла на PC в декабре 2019 года (в Steam).

В Counter Terrorist Agency игрокам нужно предотвратить различные теракты, происходящие по всему миру. Для этого геймерам доступны различные приёмы разведки, допрос подозреваемых и поиск улик.

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