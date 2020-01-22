Ташкент, , 10:22 — REGNUM В результате продолжительной болезни на 72-м году жизни в Узбекистане скончалась заслуженная актриса Узбекской ССР Аида Юнусова, сообщили 22 января в пресс-службе «Узбеккино».

Национальное агентство «Узбеккино» выразило глубокое соболезнование родным и близким актрисы. О смерти известной артистки также сообщили несколько деятелей кинематографа в социальных сетях.

Аида Юнусова родилась 10 февраля 1948 года в Маргилане. Ташкентский государственный театрально-художественный институт им. Островского окончила в 1970 года.

Она известна ролями в фильмах «Ты, песня моя», «Великолепный мечтатель», «Аты-баты, шли солдаты». Лауреат премии Ленинского комсомола Узбекской ССР.